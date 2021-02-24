شكرا لقرائتكم خبر عن «تذبذب» منحنى إصابات كورونا.. و600 ألف متلقٍّ للقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عن تذبذب منحنى إصابات كورونا بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى رصد ومتابعة المنحنى بشكل دائم، وشدد على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية خط أساس لحماية المجتمع.

مناعة الفرد

وأكد «العبدالعالي»، خلال المؤتمر الصحفي أمس، على أن مناعة الفرد خطوة مهمة جدًا، وستساعدنا في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي هذه الجائحة، مشيرا إلى أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأهم ولذا فيجب علينا جميعا أن نتقيد بجميع الإجراءات الصحية حتى نتجاوز جميعا هذه الأزمة.

وأوضح أن الذين تلقوا لقاح كورونا «كوفيد 19»، وصل عددهم إلى 600798 شخصا، وشدد على أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة، فعالة وآمنة، لافتا إلى أن هناك فئات ذات أولوية لتلقي اللقاح، تشمل كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة، وأكد أن اللقاحات الآن متوافرة في مناطق المملكة كافة.

وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أن المتأخرين في التطعيم قد يؤثرون على صحتهم، مطالبا إياهم بألا يدفعوا ثمن الشائعات، وعليهم التسجيل لأخذ اللقاح.

إصابات جديدة

وحول جدول «كورونا» اليومي، أوضح «العبدالعالي» أنه جرى تسجيل 335 ‏حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 375668 حالة، من بينها 2463 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 486 حالة حرجة.

وأضاف: إن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 366735 حالة بإضافة 323 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6470 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة.

وبين أن مراكز «تأكد» أجرت 7439446 مسحة، بينما قدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ 1998375 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 27932755 عبر مركز 937، وبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13418416 فحصا مخبريا دقيقا.

مركز الأحساء الجديد

في السياق ذاته، استقبل مستشفى الملك فيصل العام بالهفوف، مقر ثاني مراكز اللقاحات في محافظة ‫الأحساء، صباح أمس، المواطنين والمقيمين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 مستفيد يوميا.

وكانت وزارة الصحة دشنت، الخميس الماضي أول مراكز لقاحات كورونا في محافظة الأحساء، في مقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي «NITI» طريق مطار الأحساء الدولي، والذي تم تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، وبسعة 96 عيادة.

مقرات أخرى

وأوضح التجمع الصحي بمحافظة الأحساء أنه يعمل حاليا لإضافة مركزين آخرين لتلقي اللقاحات، ليصل مجموع العيادات 200 عيادة، يديرها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة جغرافيا في مختلف مدن المحافظة لضمان سهولة وصول المستفيدين، وذلك في مستشفى الأمير سعود بن جلوي في مدينة المبرز، ومستشفى العمران العام في مدينة العمران، وبطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 10 آلاف مستفيد يوميا.

ودعا تجمع الأحساء الصحي المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا، مجددا تذكير الجميع بمجانية اللقاح للجميع، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في سبيل التصدي لتفشي الفيروس المستجد في المملكة.