شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جلسات لتطوير برامج الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استضافت الجامعة السعودية الإلكترونية، أمس الأول، اللقاء الـ 15 لعمداء الدراسات العليا على مستوى الجامعات السعودية، -عبر الاتصال المرئي- بعنوان «رؤية مستقبلية لتطوير الدراسات العليا في ضوء نظام الجامعات الجديد». وأوضحت رئيس الجامعة د. ليلك الصفدي، أن اللقاء يأتي انطلاقا من توجه الجامعات السعودية إلى تفعيل الشراكة وتبادل الخبرات والمنافع وتوحيد الجهود للنهوض بالحركة التعليمية في المملكة لأعلى المستويات، والارتقاء بالمخرجات التعليمية وبالمهارات والمعارف التي يمتلكونها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويسهم في إمداد سوق العمل بالكفاءات المناسبة التي تغطي الاحتياج وتحقق متطلبات التنمية الشاملة ومستهدفات رؤية المملكة 2030. واستعرض اللقاء مجموعة من أوراق العمل التي ناقشها عبر 4 جلسات، استهدفت الإسهام في تطوير برامج الدراسات العليا، ضمن إطار نظام الجامعات الجديد. وتناولت عميدة الدراسات العليا بالجامعة د. مروة المصري أثر الشراكات العالمية، والبرامج النوعية التي تواكب سوق العمل، واستحداث الخطط التطويرية الواضحة لضمان جودة البرامج المدفوعة، للارتقاء بمستوى البرامج المقدمة من قبل الدراسات العليا وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تعزيز التواصل بين العمداء في الجامعات السعودية من خلال هذه اللقاءات، للإسهام في تقديم مخرجات متميزة تخدم سوق العمل والتنمية الشاملة وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة.