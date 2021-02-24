شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» الثاني مناصفة في تحدي الأبحاث الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتلت جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية المركز الثاني بالمناصفة في مسابقة تحدي بلومبرغ ومسك الخيرية للأبحاث الاقتصادية في نسختها الثانية، التي انطلقت نوفمبر 2020م مركزة على استخدام منصة بلومبرغ في السعودية ، باعتبارها أول منافسة علمية في الأبحاث الاقتصادية الجامعية 2020-2021م «Challenge».

وأوضح عميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية د. محمد إبراهيم بن سمان أن الجامعة نافست بفريقين من طلبتها خاضوا تحدي المسابقة ضمن 64 فريقا من 13 جامعة، في تجربة علمية محاكية لنطاق العمل الاقتصادي على المستوى العالمي، وذلك باتباع خطوات المحلل الاقتصادي لإعداد الأبحاث العلمية التخصصية، مما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية.

وأفاد بأن الكلية عقدت في وقت سابق اتفاقية شراكة مع منصة بلومبرغ، تحت مظلة مؤسسة مسك الخيرية، لتقديم دورات تدريبية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة لتجسير المعرفة والمهارات بين المؤسسات الأكاديمية وعالم الأعمال، ودعم مجال الدراسات البحثية وفق توجهات الجامعة وطموحاتها المستقبلية، وذلك لاستثمار قدرات باحثيها، وتوظيفها في تطوير الإنتاج العلمي، وخدمة سوق العمل بمنتجات بحثية مواكبة لمستهدفات الرؤية الوطنية.