شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 320 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة، أمس الأول، 320 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4559 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 373 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.