شكرا لقرائتكم خبر عن 100 إزالة لأورام قاع الجمجمة بطبية جامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي جراحي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود مكون من وحدة جراحة المخ والأعصاب ووحدة جراحة الجيوب الأنفية بالمناظير في إجراء عمليات جراحات قاع الجمجمة المعقدة بالمناظير عن طريق الأنف لإزالة أورام قاع الجمجمة (Expanded Endonasal Endoscopic Skull Base Surgery) التي انطلقت عام 2014 في المملكة. وأوضح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في المدينة الطبية الجامعية د. سعد الصالح أن هذه العمليات تتميز بتفادي الجروح الخارجية وفتح الجمجمة التي تجرى بالطرق التقليدية مع سرعة الاستشفاء والخروج بعد العملية بمضاعفات أقل، مشيراً إلى أنه تم إجراء أكثر من 100 عملية لإزالة أورام قاع الجمجمة المعقدة بالمناظير خلال الأعوام الماضية، مستدركاً إن هذا النوع من العمليات ذات المستوى المعقد يعد من العمليات النادرة على مستوى الشرق الأوسط. وأكد الدكتور الصالح أن هذا العدد لا يشمل حالات أورام الغدة النخامية الاعتيادية وعمليات إصلاح تسرب السائل النخاعي من قاع الجمجمة بالمناظير التي تجرى بشكل دوري في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود وفي مراكز أخرى في المملكة والشرق الأوسط.

من جانبه أوضح المشرف على زمالة جراحة قاع الجمجمة، الدكتور عبدالرزاق عجلان، أن للبرنامج مساهمات في إثراء زمالات جراحة الأعصاب والأنف والأذن والحنجرة من ناحية إكلينيكية وبحثية وهذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في إعداد وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الصحية في هذا التخصص الدقيق.