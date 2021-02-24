شكرا لقرائتكم خبر عن 617 جولة رقابية بأسواق نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة نجران أمس الأول، 617 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 5 منشآت تجارية، وتحرير 14 مخالفة لمنشآت أخرى لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية. وأكد أمين المنطقة م. عيد العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين. ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.