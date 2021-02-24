شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي: أولويات سياستنا توسيع الانفتاح على «التعاون الخليجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية توسيع الانفتاح على مجلس التعاون الخليجي لخلق ساحة خليجية واسعة ومشتركة.

وقال الوزير حسين خلال اجتماعه أول أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، على هامش زيارته إلى الرياض، إن «خطر الإرهاب لا يزال قائما وإن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات الأمنية بشأن العمليات الإرهابية الأخيرة التي حدثت بالعراق، وستتخذ الحكومة العراقية كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة»، بحسب بيان لوزارة الخارجية أمس الثلاثاء.

وأشاد بعمق «العلاقات الأخوية التاريخية الأصيلة والمتجذرة التي تجمع العراق مع دول الخليج العربية وبالمواقف المعلنة من قبل دول الخليج، ومجلس التعاون الخليجي في دعم وحماية سيادة العراق».

وأكد الوزير حسين أن «سياسة العراق الحالية مبنية على مبدأ الحوار، والتواصل، وبناء علاقات جيدة ومتوازنة لحل جميع المشاكل العالقة، والابتعاد عن استعمال القوة لأنه يعقد الحلول ويهدد الأمن الإقليمي».

وشدد على «ضرورة إعادة سوريا لمقعدها ضمن الجامعة العربية لتحقيق مبدأ التكامل في العمل والتنسيق العربي».

وأكد الحجرف اهتمام مجلس التعاون بالعراق، وسبق أن وقع مذكرات تفاهم عدة، والحرص على الحفاظ على حجم التعاون بين الجانبين.

وقال: «نحن سعداء بما تشهده العلاقات العراقية - السعودية من تصاعد، وتنامي حجم التعاون الثنائي، وبالآلية الثلاثية بين العراق والأردن ومصر». وجدد «دعم مجلس التعاون الخليجي لسيادة العراق، واستقراره، ووحدة أراضيه، ومحاربة الإرهاب، ولن نتردد بدعم العراق، وهذه عناصر أساسية في مجلس التعاون». واتفق الجانبان على ضرورة توحيد الجهود في إطار مجلس التعاون الخليجي، وأهمية خلق تواصل بين الفريق العراقي والخليجي لتفعيل العديد من مذكرات التفاهم.

كما اتفق الجانبان على أن أمن العراق سينعكس إيجابا على أمن الخليج، وبالعكس مما يعني ضرورة تحقيق التعاون في مختلف المجالات، ومنها الأمنية والاستثمارية والاقتصاد والطاقة. من جهة أخرى التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الرياض أمس، وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المنظمة وجمهورية العراق، وسبل تعزيزها. وأكد الأمين العام الموقف الثابت للمنظمة الداعم للعراق لتحقيق أمنه واستقراره، وتعزيز سيادته والحفاظ على سلامة أراضيه. من جهته، ثمن الوزير العراقي وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع العراق، والدور المهم الذي تضطلع به في سبيل تطوير وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.