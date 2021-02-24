شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المواساة بالدمام ينقذ مواطنا ثلاثينيا باستئصال ورم كبير من تجويف القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم استقبال حالة نادرة محولة بالإسعاف لمستشفى المواساة بالدمام لمواطن ثلاثيني أصيب بجلطة دماغية حادة بسبب ورم داخل تجويف القلب يصل طوله إلى اثني عشر سنتيمترا وعرضه خمسة سنتيمترات، يمتد من الأذين الأيسر حتى البطين الأيسر وتسبب في انسداد في الصمام المترالي «التاجي»، وفور وصول المريض، تمت مناقشة تفاصيل الحالة بين فريق طبي متعدد التخصصات يضم استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية وجراحة القلب والأعصاب، وتم اتخاذ قرار فوري بضرورة تدخل جراحي عاجل لاستئصال الورم حتى لا يؤدي إلى جلطات أخرى متتالية تعمل على تهديد حياة المريض، وقد باشر الفريق الطبي إجراء عملية القلب المفتوح لاستئصال الورم في أحدث غرف العمليات المجهزة بأحدث التقنيات المخصصة.

وفور انتهاء العملية الجراحية تم فصل أجهزة التنفس الصناعي وإفاقة المريض داخل غرفة العمليات حيث تم نقله إلى غرفة العناية المركزة لجراحة القلب وهو بكامل وعيه وبحالة مستقرة.

وتماثل المريض للشفاء التام - بحمد الله - واستطاع مغادرة المستشفى بعد خمسة أيام من الإجراء الجراحي. وقد أشار رئيس الفريق الطبي الذي أشرف على إجراء العملية استشاري جراحة القلب الدكتور خالد الخميس إلى ندرة حدوث مثل هذا الاعتلال الصحي، حيث إنه يصيب شخصا واحدا من بين كل مليوني شخص في العالم ما يتطلب بدوره خبرة فريدة لمنشآت صحية قادرة على التعامل مع هذا النوع من العمليات.

ويعد مستشفى المواساة بالدمام أول مستشفى في الشرق الأوسط يحصل على اعتماد مركز امتياز في علاج أمراض القلب من كلية القلب الأمريكية، إضافة إلى ذلك فهو أول مستشفى خارج الولايات المتحدة الأمريكية يحصل على اعتماد كلية القلب الأمريكية في وحدة القسطرة القلبية.