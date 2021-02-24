شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف بلاغ لـ«937» في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعامل مركز الاتصال 937 بصحة الشرقية خلال الثلاثة الشهور الماضية مع ٥٢٨٣ بلاغا اشتملت على ٢٥٨١ بلاغا خاصا بجائحة كورونا و٢٧٠٢ بلاغ تضمنت منشآت قطاعات وإدارات تابعة لصحة الشرقية.

يذكر أن مركز اتصال الصحة 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، ويعمل لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، إذ يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول عاجلة وحلول خلال ٧٢ ساعة أقصى حد لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير خدمات المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة.