شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 14 منشأة مخالفة لـ«الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة الأحساء 14 منشأة ضمن جهودها لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في منشآت ومنافذ الصحة العامة والمتاجر، كما رصدت 506 مُخالفات للبروتوكولات الوقائية، وصادرت وأتلفت 1181 كيلو جراما من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أيام، عبر 3667 جولة نفذتها فرق المتابعة الرقابية التابعة للأمانة.

وأكد أمين الأحساء م. فؤاد الملحم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استنادا لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. فيما أشارت إحصائية الأمانة إلى أنه تم خلال 4 أيام رفع 8634 طنا من النفايات المنزلية، وإزالة 8046 كيلو مترا مكعبا من المُخلّفات الإنشائية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم 32 موقعا وما مساحته 16177 كيلو مترا من الطرقات و5268 حاوية وصندوق نفايات، باستخدام 14800 لتر من المُعقمات والمطهرات.