شكرا لقرائتكم خبر عن الاطلاع على فعاليات «الخوارج شرار الخلق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏اطلع محافظة القطيف المكلف فلاح الخالدي وبحضور مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، ورئيس هيئة القطيف الشيخ سلطان الخالدي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية أمس، ووفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة على حملة «الخوارج شرار الخلق».

‏واستمع المحافظ من رئيس هيئة القطيف إلى شرح مفصل عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية ومشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية وبرامج توعوية هادفة لأفراد المجتمع بخطر هذه الفئة المنحرفة والضالة وتحصين المجتمع من أفكارهم الهدامة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وإبراز جهود الدولة -حماها الله- في التصدي لكل الأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب. وبعدها كرم الخالدي والثبيتي الجهات المشاركة في الحملات السابقة.