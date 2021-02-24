شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الصيانة الجذرية للطرق «ميدانيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد نائب وزير النقل لشؤون الطرق م. بدر الدلامي عددًا من الطرق التابعة للوزارة في محافظة حفر الباطن للاطلاع على سير أعمال الصيانة الجذرية ومشاريع التنفيذ الجارية.

واستمع م. بدر الدلامي لشرح عن استكمال أعمال تقاطع طريق رماح شوية الصداوي مع طريق النعيرية حفر الباطن، التي يجري بها تنفيذ أعمال الأسفلت وعوامل السلامة، بالإضافة لأعمال ربط التقاطع مع طريق رماح شوية وطريق السفانية حفر الباطن. كما اطلع على أعمال الطريق الرابط بين مدينة القيصومة وطريق جامعة حفر الباطن.

والتقى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد بنائب الوزير، واطلع منه على إيجاز عن جهود الوزارة، وما أنجزته من مشروعات، بالإضافة إلى سير العمل في المشروعات الحالية. كما تباحثا خلال لقائهما عددا من الموضوعات والخطط التنموية للوزارة بالمحافظة. جاء ذلك ضمن الجولات الدورية على الطرق التابعة للوزارة بالمناطق.