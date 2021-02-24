اتصال بين الكاظمي وبايدن.. اتفاق على مواصلة محاربة داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء، إنه بحث في اتصال مع الرئيس الأمريكي تطوير العلاقات الثنائية، واستمرار التعاون في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.



وأضاف، أكدنا خلال الاتصال أيضا على مواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية.

وفي وقت سابق، أكد الكاظمي أهمية تطوير التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.



وبحسب بيان حكومي، تلقى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ، بحثا خلاله التعاون المشترك بما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري، وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية وبما يحفظ سيادة العراق.

وأكد الكاظمي "أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو، في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية عملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".

من جانبه، أشاد ستولتنبيرغ بـ"خطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب"، مؤكدا "مواصلة دعم حلف الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية".

وأعرب عن "إعجاب دول الحلف بخطوات الحكومة في التزامها بالنهج الإصلاحي الذي اعتمدته، ومضت بتنفيذه للنهوض بواقع البلاد".

وفي نهاية 2017 نجحت القوات العراقية في القضاء على "داعش" بعد معارك دامية، لكن خلايا من التنظيم الإرهابي لا تزال تنشط في بعض المناطق وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية وأمنية ومدنيين.