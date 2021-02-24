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الأمير سطام يجلد حاكم المطيري بعد انتقاده تطبيق الاحترازات في المساجد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على هجوم الإخواني الكويتي حاكم المطيري، على المملكة بسبب الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من انتشار فيروس .

وكان المطيري قد نشر مقطعًا لرجل أمن يتفقد تطبيق المصلين للإجراءات الاحترازية، معلقا بقوله: " هذه مساجد أم سجون، لمَ كل هذه الجرأة على المساجد والمصلين وإرهابهم فيها " .

ومن جانبه قال الأمير سطام ردًا على المطيري: " هل هذه التغريدة من شخص عاقل أم حاقد، أي إنسان عاقل سيعرف أن هذا المشهد من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ".

وأضاف: " الإجراءات ليست مقتصرة على المساجد أيها الحاقد، بل موجود في الأسواق، والمولات والمحلات، وكل هذه المشاهد هي من أجل سلامة الفرد والمجتمع لكن أمثالك الحاقدين لا يدركون ذلك " .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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