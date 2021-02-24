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شاهد.. الربيعة يتحدث عن قناعات لا صحة لها في أذية من تحب

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

عقب وزير الصحة، توفيق الربيعة، على فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة، حول عواقب تأخير التسجيل في تطبيق "صحتي" لأخذ لقاح .

 

وأبدى توفيق الربيعة، أسفه لرؤية هذه المشاهد المؤلم تكرارها، مطالبًا بألا تتسبب قناعات لا صحة لها في أذية من تحب.

ودعا المواطنين، إلى سرعة التسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، فيما سجلت وزارة الصحة اليوم، 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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