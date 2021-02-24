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مجلس الوزراء يوافق على تحويل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إلى هيئة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

كما قرر مجلس الوزراء تحويل المركز إلى هيئة باسم " ‎هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "، والموافقة على تنظيمها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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