شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تحويل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إلى هيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
كما قرر مجلس الوزراء تحويل المركز إلى هيئة باسم " هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "، والموافقة على تنظيمها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.