شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تحويل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إلى هيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

كما قرر مجلس الوزراء تحويل المركز إلى هيئة باسم " ‎هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "، والموافقة على تنظيمها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.