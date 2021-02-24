شكرا لمتابعة خبر عن المساحة الجيولوجية: نعمل على اكتشاف تجاويف تحت سطح الأرض وفتحها أمام السياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح رئيس قسم دراسات الكهوف بهيئة المساحة الجيولوجية، محمود بن أحمد الشنطي، خطة المملكة في مجال اكتشاف التجاويف الكهفية تحت سطح الأرض.

وقال الشنطي أن هناك عشرات الكهوف في المملكة التي تحتضن أسرارا تاريخية متنوعة، مؤكدًا أن طبيعة تكوّن الكهوف وجمال مكوناتها الداخلية مدعاة للدراسات الأكاديمية والأبحاث العلمية.

وأكد الشنطي على أهمية استغلال الكهوف من الناحية السياحية، خاصة أن سياحة الكهوف من الأنشطة السياحية التي تهتم بتجربة مشاهدة الجواهر الخفية في بيئة صحراوية وجبلية شاسعة.