شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إزالة محطة وقود مقامة على أراضٍ حكومية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت أمانة جدة، اليوم (الثلاثاء)، من إزالة محطة وقود ومباني ملحقة بها مقامة على أراضٍ حكومية في حي الأجاويد.

وبين مقطع فيديو عملية إزالة محطة الوقود والمباني التابعة لها، وذلك باستخدام عدد من الآلات الثقيلة المخصصة لهذا الغرض.

وأكدت أمانة جدة على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات الخاصة بعدم البناء إلا وفق إجراءات نظامية وعلى أراضٍ مملوكة بصكوك شرعية، مشيرة إلى أنها سوف تستمر في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.