شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: السماح لأبناء المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنَّ عمل أبناء وبنات المواطنة في المهن المقصورة على السعوديين، مسموح به حال توافر الشروط اللازمة.

وأضافت أنه يتم السماح لأبناء وبنات المواطنة، بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط أن يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية كابن وابنة مواطنة، ويأتي ذلك ردًا على تساؤل وَرَدَها من أحد المستفيدين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته.

وأبانت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنَّ عمل أبناء وبنات المواطنة في المهن المقصورة على السعوديين، مسموح به حال توافر الشروط اللازمة.

وأضافت أنه يتم السماح لأبناء وبنات المواطنة، بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط أن يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية كابن وابنة مواطنة، ويأتي ذلك ردًا على تساؤل وَرَدَها من أحد المستفيدين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته.

وأبانت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.