شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح طريقة محاصرة فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري أمراض المناعة معز بخيت أن لقاحات ‎كورونا تظل فاعلة طالما لم تتغير البروتينات المكونة لها.

وأضاف ‏استشاري أمراض المناعة أنه يجب إنتاج لقاحات ذكية لمواجهة فيروسات ‎كورونا، متوقعا مزيد من الانتشار في المستقبل

‏وأشار بخيت إلى أنه يجب تغيير الكثير من العادات والوصول إلى دواء لمحاصرة فيروس كورونا، مبينا أن التحورات السريعة تشير إلى أن هناك شيء خطأ في البيئة ولابد من قتل الحيوانات الضارة.