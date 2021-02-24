شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. فريق طبي ينقذ حياة شخص أصيب في حادث مروع بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، من إنقاذ أحد المصابين في حادث مروري بطريق الباحة – الطائف.

تعود التفاصيل عندما وصل بلاغ للمستشفى عن طريق الدفاع المدني مفاده أن هناك حادثًا فيه مصاب وإصاباته بليغة جدًّا، وعلى الفور وجهت إدارة المستشفى فريقًا طبيًّا إلى موقع الحادث.

وقام الفريق الطبي بإسعاف المصاب في الموقع ونقله إلى المستشفى؛ حيث تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد استقرار حالته الصحية.