شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبة نشر وإفشاء الوثائق والمعلومات السرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت النيابة العامة أنه تحتم أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل، ويُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأوضحت أن عقوبة جريمة نشر وإفشاء وثائق سرية هو السجن مدة تصل إلى 20 عاما، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ريال .

وأشارت النيابة العامة السعودية إلى أن كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك يعد شريكا في الجريمة.