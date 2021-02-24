شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تفاصيل تستر مواطنة على عمالة داخل منزلها في الرياض مقابل 500 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، وبمساندة الحملة الأمنية المشتركة، من ضبط منزل شعبي جنوب الرياض وتحويله إلى مصنع لزيت الشعر زاعمين أنه مستورد من الفلبين عبر شركة أمريكية.

وتبين أن المنزل يقطنه وافد عربي، وحوله إلى مصنع لزيت جوز الهند للشعر والبشرة، حيث يتم تصنيعه بطرق بدائية بدون تراخيص.

وعثر في المنزل على أجهزة بدائية ومواد مجهولة المصدر و5000 عبوة فارغة و2500 عبوة جاهزة للبيع، فيما اتضح أن المواطنة صاحبة المنزل كانت تأخذ إيجار 500 ريال من الوافد في الشهر.