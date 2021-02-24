شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الجمارك: منصة فسح تتيح لعملاء التجارة الإلكترونية التعرف على حالة الشحنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد بدر الزيدي المتحدث الرسمي للجمارك السعودية أن منصة فسح تتيح لعملاء التجارة الإلكترونية التعرف على حالة الشحنات .

وأوضح الزيدي أن الخدمة التي توفرها منصة فسح الهدف منها تمكن عملاء التجارة الإلكترونية من خدمات النقل السريع والسريع ، والتعرف على حالة الجمركية الشحنات التي تدخل المملكة، مبينا أن هذه الخدمة مقدمة للأفراد للاطلاع على سير المعاملة وسير الشحنة في الجمارك للحصول على المعلومات والضرائب المستحقة للشحنة .

وأضاف الزيدي أن الجمارك عملت على مواكبة النمو التجارة الإلكترونية خاصة بعد جائحة كورونا حيث أن الجميع يسعي لجلب السلع عن طريق التجارة الإلكترونية وتعددت القنوات والمصادر لهذه التجارة، لافتا إلى أنشاء إدارة مستقلة للتجارة الإلكترونية لمعالجة جميع التحديات والعقبات التي تواجه المتعاملين مع شركات النقل السريع .