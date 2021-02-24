شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حيل وطرق سرية لبيع " الشمة " في محلات ملابس بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشفت "أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ" بالطائف، عن حيل وطرق سرية لبيع "الشمة" بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مخالفات في محلات التموينات بخصوص الدخان ومنتجات التبغ المتنوعة.

وقامت محلات متخصصة في بيع الملابس، ببيع "الشمة" بأشكال وأنواع مختلفة وجرى تطبيق النظام بحقه من حيث مصادرة المضبوطات وإغلاق المحل، فيما ضبطت تموينات تبيع الدخان ومنتجات التبغ الأخرى دون وجود لوحات تحذيرية، وقيام أخرى بعمل دعايات داخلية عن تلك المنتجات.

وصادرت اللجنة، المنتجات وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المحلات المخالفة وإغلاقها، وفقًا للأنظمة والتعليمات في إطار أهدافها لحماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، والحد من نسبة تعاطيه لمختلف شرائح المجتمع.