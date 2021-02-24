شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الخطوط السعودية بشأن أسطول طائراتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الخطوط الجوية السعودية، أنها تقوم بتحديث أسطول طائراتها كل 5 سنوات، ويأتي وفق استراتيجة تضع سلامة وأمن ركاب وأطقم طائرات الخطوط السعودية في مقدمة الأولويات.

وحول طائرات بوينغ، لفتت الخطوط السعودية، إلى أن محرّك طائراتها من طراز بوينغ 777 هو من نوع آخر مختلف عن محرك الطائرة الأميركية الذي أصيب بالعطل، وفقا لقناة العربية.

وأبانت أن أسطول طائراتها يجري تحديثه بشكلٍ دائم حيث يبلغ متوسط عمر الأسطول حوالي 5 سنوات، ما يجعله من أحدث الأساطيل في المنطقة وعلى مستوى العالم، مشيرة إلى الحرص الشديد على تطبيق كافة إجراءات السلامة الخاصة بالنقل الجوي.

وكانت الخطوط السعودية، حصلت على التصنيف الأعلى "الدرجة الماسية" لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً في العالم، وذلك ضمن تصنيف منظمة APEX المتخصصة في قياس أداء وخدمات شركات الطيران والتزامها بأعلى معايير السلامة والجودة وتصنيفها.