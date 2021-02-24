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شاهد.. دخول الزوار إلى الروضة الشريفة وسط إجراءات وقائية مكثفة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أظهر مقطع فيديو دخول الزوار إلى المسجد النبوي وسط إجراءات وقائية وصحية المرتبطة بجائحة .

وبين الفيديو الذي وثقته قناة العربية دخول الزوار والمصلين إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بعد الحجز عبر تطبيق اعتمرنا.

يذكر أن شؤون الحرمين نظمت المصليات والممرات والتزمت بالطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، وفق الإجراءات الوقائية والاستفادة من المساحات المتاحة، لتعزيز الإجراءات الاحترازية وتداعيات .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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