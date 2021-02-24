شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. دخول الزوار إلى الروضة الشريفة وسط إجراءات وقائية مكثفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أظهر مقطع فيديو دخول الزوار إلى المسجد النبوي وسط إجراءات وقائية وصحية المرتبطة بجائحة كورونا

وبين الفيديو الذي وثقته قناة العربية دخول الزوار والمصلين إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بعد الحجز عبر تطبيق اعتمرنا.

يذكر أن شؤون الحرمين نظمت المصليات والممرات والتزمت بالطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، وفق الإجراءات الوقائية والاستفادة من المساحات المتاحة، لتعزيز الإجراءات الاحترازية وتداعيات فيروس كورونا المستجد.