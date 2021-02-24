شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السند يوضح حكم زواج المسلم من المسيحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الرئيس العامّ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم زواج المسلم من المسيحية.

وقال عبدالرحمن السند، خلال حواره بقناة الرسالة:" إذا كانت محصنة عفيفة فلا حرج من نكاحها إذا كانت نصرانية أو يهودية ".

واستشهد عبدالرحمن السند، بقوله تعالى:" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ".

وكان عبدالرحمن السند، قال في تصريح سابق، إنه ليس هناك مانع شرعي من تحديد جنس الجنين، وأن ذلك ليس فيه اعتراض على قدرة الله عز وجل ولا على مشيئته.