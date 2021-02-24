شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة.. "فورمولا إي" ‎الدرعية يقام ليلاً " فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد سباق "فورمولا إي" في ‎الدرعية، إقامة منافساته مساءً باستخدام إضاءة "LED" لأول مرة في تاريخ السباق الدولي منذ تأسيسه.

وتحتضن المملكة بطولة " فورمولا إي " للسنة الثالثة على التوالي، بمشاركة 12 سائقا عالميا و24 فريق هم نخبة سائقي السيارات على مستوى العالم، وفقا لقناة الإخبارية.

وتنطلق أولى جولات "فورمولا إي" الجمعة القادمة، وتقام المشاركة ليلا لأول مرة عند تمام الساعة 8مساءً، فيما يتواجد العديد من الأفراد من جنسيات مختلفة من أنحاء العالم.