شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمطار تحول شوارع حفر الباطن إلى بحور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

رصد مقطع فيديو، الأمطار حوّلت شوارع حفر الباطن إلى بحور، حيث ظهرت الطرقات ممتلئة بمياه الأمطار الغزيرة.

وكان مركز الأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.