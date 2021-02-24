كراني يحذر من درجات حرارة «صفرية».. وأجواء صقيع وتجمع

نبَّه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إلى تأثير الزائر القطبي، وتسبّبه في تجمد المياه والصقيع.

وقال «كراني»، عبر تويتر، «الزائر يطرق الأبواب، ومع صباح الغد يغطي الشمال، ويمتد على سواحل تبوك، وجنوبا حتى أجواء العروس (أجواء تدفع الأهالي لزيارة الشواطئ) مع نهاية الغد وحتى صباح الخميس، وعلى المدينة.

واستكمل خبير الأرصاد: يتحرك بعد ذلك على المناطق الوسطى مع منتصف الخميس، وفجر الجمعة نحو العاصمة، مؤديًا إلى تكون صقيع، وتجمد مياه، وضباب، وانعدام رؤية، ونشاط رياح، وحرارة صفرية على الشمال.

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