وزارة التعليم تحصر حالات العوق الجسمي والصحي المستحقة للإعانات

علمت «عاجل»، اليوم الثلاثاء، أنَّ وزارة التعليم وجَّهت بتنظيم وتشخيص حالات العوق الجسمي والصحي حتّى يمكن حصر الحالات التي تستفيد من الخدمات والإعانات التي تقدّم لطلاب التربية الخاصة.

وقالت مصادر «عاجل»، إنَّ التوجيه حدَّد الحالات المستحقة للمكافأة ونموذج بيانات طلاب العوق الجسمي والصحي وزارعي القوقعة.

وطالبت الوزارة بالحرص على دقّة بيانات الطلاب الذين لم يتم الرفع لهم سابقًا وإرفاق جميع الوثائق الخاصة بكل حالة تنطبق عليها إحدى تصنيفات العوق الجسمي والصحي وزراعي القوقعة.

ونبَّه التوجيه إلى أنَّ الطلبات سيتم رفعها عبر بريد إلكتروني خاص بإدارة التربية الخاصة في موعد أقصاه 27/ 7/ 1442، حتى يتم استكمال الإجراءات النظامية لجميع الحالات المستحقة للإعانة.

واتّخذت المملكة العديد من التدابير التي من شأنها أن تعزّز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهم في المجتمع، وقد نظّمت تلك الحماية من خلال إيجاد إطار قانوني وآخر مؤسساتي وبرامجي يرعى الحماية الاجتماعية لهم.

وأنشأت وزارة التعليم الأمانة العامة للتربية الخاصة، وفي هيكلها الحالي تضم تسع وحدات فنية وإدارية تنظم وترعى تعليم وتربية الأشخاص ذوي الإعاقة (إدارات: العوق البصري، العوق السمعي، التربية الفكرية، صعوبة التعلم، برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، الدراسات والتطوير، الإسكان الداخلي، العلاقات العامة والتوعية التربوية، والشؤون الإدارية).