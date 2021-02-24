بالفيديو.. الأمن العام يضبط مروج مخدرات وأسلحة على مواقع التواصل

نشر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعض القضايا التي تمَّ القبض على مرتكبيها؛ حيث نجحت قوات الأمن في القبض على مواطن يروّج لبيع المواد المخدرة والأسلحة النارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه تمَّ القبض على 4 أشخاص (مواطن و3 مقيمين من الجنسية السورية) امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها للمواطن.

كما نجحت قوات الأمن في القبض على مواطن قادَ مركبته بتهور ومارَس التفحيط وتسبّب في عكس حركة السير في محاولة للهرب من رجال الأمن.

وضبط قوات الأمن 5 أشخاص (4 مواطنين ومقيم أردني) امتهنوا سرقة المركبات بالقوة، واستخدامها في السطو على المتاجر وسلب العمالة الوافدة.

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