7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. ترقيات حكومية وضوابط جديدة للمكافآت.. وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إنَّ المجلس اعتمد القرارات التالية:

أولاً :

الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك).

ثانياً :

تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

تفويض معالي وزير الاستثمار ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول الرؤية السعودية ــ الكورية (2030)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 4 / 6 / 1439هـ، والتوقيع عليه.

رابعاً :

الموافقة على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

خامساً:

الموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

سادساً :

الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" ، والموافقة على تنظيمها.

سابعاً :

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ، وذلك على النحو الآتي :

ترقية الدكتور / عيد بن سالم بن عيد العتيبي إلى وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بإمارة ـ منطقة المدينة المنورة.

ترقية تركي بن عبدالرحمن بن سعد الحقباني إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة المالية.

ترقية سعيد بن أحمد بن علي شويل إلى وظيفة ( وكيل الأمين ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بأمانة المنطقة الشرقية.

ترقية منصور بن محمد بن سعد المنصور إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الداخلية.

ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله البكر إلى وظيفة ( أمين عام محكمة ) بالمرتبة (الرابعة عشرة ) بالمحكمة العليا.

ترقية المهندس / سامي بن محمد بن عمر الشمري إلى وظيفة ( مدير عام فرع ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم إلى وظيفة ( مستشار لشؤون الأراضي ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية المهندس / عبدالله بن بخيت بن سعيد الزهراني إلى وظيفة ( مستشار شؤون مجالس بلدية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية خالد بن عائض بن يحيى القحطاني إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة ، والهيئة العامة للإحصاء ، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسات العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.