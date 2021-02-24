وزير الصحة يفنّد «شائعات» حول لقاح كورونا: لا تدعوها تؤذي أحبابكم

أبدى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أسفه لترويج معلومات مغلوطة بشأن لقاح كورونا.

وعلق الوزير على مقطع فيديو توعوي، بشأن مخاطر المعلومات المغلوطة حول اللقاح، قائلًا: «يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها، لا تدع قناعاتٍ لا صحّة لها تكون سببًا في أذية من تحب.. بادر بتسجيلهم لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، حفظ الله آباءنا وأمهاتنا.

وتناول مقطع الفيديو التوعوي «حوارًا تمثيليًا» بين مجموعة شباب يزعم أحدهم أنَّ «لقاح كورونا له تبعات»، وعلقت الوزارة على تلك التصرفات والاستهتار في الحديث عن اللقاح بين الأصدقاء، في بداية التطعيم ومخاطر الانسياق وراء المؤامرة، والتورط في الانسياق وراء ترويج الشائعات.

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