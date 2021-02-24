«المرور» يعلق على شروط تجديد رخصة القيادة: لا يلزم تعبئة النموذج الطبي

كشف المرور السعودي، عن شروط وخطوات تجديد رخصة القيادة، مشيرًا إلى أنه لا يلزم تعبئة النموذج الطبي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد تجديد رخصة القيادة، ما المطلوب لتجديدها؟».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ثمّ مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك».

وعن تعبئة النموذج الطبي أوضح: «لا يلزم تعبئة نموذج، فنتيجة الفحص الطبي ترسل تلقائيًا لأنظمة المرور، ويمكنك حجز موعد في إحدى المراكز المعتمدة لعمل الفحص الطبي(اضغط هنا)».

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