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الشرقية.. ضبط مواطنين بتهمة النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل

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الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطنين ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، واحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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