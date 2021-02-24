شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الصحة والسلامة المهنية تنفذ برامج عن كورونا بـ «تقنية الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية التقنية بالطائف برنامجين عن السلامة في موقع العمل داخل الكلية للفترتين الصباحية والمسائية.

أوضح ذلك عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد محمد القاسم مشيراً إلى أن البرامج استفاد منها 45 متدرباً خلال أسبوعين للمتدربين داخل الكلية في الفترتين الصباحية والمسائية مشيداً بالجهود التي يبذلها الزملاء بوحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية والتي تهدف إلى حماية المتدربين من مخاطر العمل ووضع الإجراءات للسلامة لمنع الخطر.

من جهة أخرى، أوضح رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية المهندس محمد عسيري أن البرنامج الأول اشتمل على معرفة المخاطر في بيئة العمل وتحديد وتحليل الخطر ووضع الإجراءات للسلامة وحماية المتدربين من المخاطر, فيما تم تنفيذ البرنامج الثاني بإشراف الدكتور حمدي سليم حيث تم التعريف بفيروس كورونا المستجد وتثقيف المتدربين بالإجراءات الاحترازية.