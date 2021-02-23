حرارة صفرية وصقيع مع وصول الزائر القطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، تحذيرًا من تأثير الزائر القطبي وتسببه في تجمد المياه والصقيع.

وقال كراني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء: “الزائر يطرق الأبواب، ومع صباح اليوم الأربعاء يغطي الشمال، ويمتد على سواحل تبوك، وجنوبًا حتى أجواء العروس (أجواء تدفع الأهالي لزيارة الشواطئ) مع نهاية الغد وحتى صباح الخميس، وعلى المدينة المنورة”.

وأضاف: “يتحرك بعد ذلك على المناطق الوسطى مع منتصف الخميس، وفجر الجمعة نحو العاصمة، مؤديًا إلى تكون صقيع، وتجمد مياه، وضباب، وانعدام رؤية، ونشاط رياح، وحرارة صفرية على الشمال”.

حالة الطقس:

وتوقعت الأرصاد- بمشيئة الله تعالى- استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من يوم الاثنين إلى يوم غد الخميس على عسير والباحة وجازان ونجران والرياض والشرقية والقصيم ومكة المكرمة وحائل والجوف والحدود الشمالية، وكذلك تبوك والمدينة المنورة.

رياح وثلوج: كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق الرياض والقصيم والشرقية والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج من مساء الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان، الظهر، الزيتة). ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط التالي: هنا.

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