شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني ورابط الدخول،أعلنت وزارة الحرس الوطني عن بعض الوظائف الشاغرة في الحرس الوطني السعودي، كما أعلنت الوزارة عن موعد بدء وانتهاء التقديم للوظائف، وذلك في ضوء حرص المملكة على توفير فرص العمل للشباب داخل المملكة، وهذا يشمل العديد من المجالات والتخصصات، وذلك مع التأكيد على شروط التقديم وتسجيل الدخول عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني.

شروط التقديم للوظائف في الحرس الوطني:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب على المتقدم أيضاً أن لا يقل عمره للوظيفة عن 18 عاماً ولا يزيد عمره عن 40 عاماً.

يجب على المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

كما يجب أن يكون المتقدم لائقاً في الإختبار الطبي ويجتاز الكشف الطبي بنجاح.

شرط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يتم الحكم عليه في حد أو أية قضية مخلة بالأمانة والشرف.

يجن أن لا يكون المتقدم تمت إحالته للتقاعد من جانب أي جهة حكومية.

يجب على المتقدم الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

يجب أن تكون الخبرات السابقة للمتقدم في القطاع الخاص في نفس طبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها، كما يجب إثبات ذلك بشهادة مصدقة من الجهة التي كان يعمل لديها موضحاً مسمى الوظيفة وتاريخ بدء ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

يتم رفض طلب المتقدم في حالة عدم قيامه بتحديد الوظيفة المراد التقدم لها أو التقدم على أكثر من وظيفة.

يجب أن يكون المتقدم ضمن المسجلين في برنامج ساعد للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية وما دون ذلك.

رابط الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني:

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، سوف يتم بدأ التسجيل من يوم الأحد 16 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 ميلادية، وينتهي استقبال الطلبات يوم الخميس 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 ميلادية، يمكن للمتقدم التسجيل في وزارة الحرس الوطني عبر الرابط الرسمي الخاص بالوزارة.