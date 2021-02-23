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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه في فجر يوم الاثنين 10/ 7/ 1442 هـ، وفي أثناء قيام دوريات الأمن بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض، ترجل قائدها وهو يشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء، وحاول الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح. وقد تمكنت الدوريات – بفضل الله – على الفور من تضييق الخناق عليه، والتعامل معه بما يقتضيه الموقف، والقبض عليه. وتبيّن أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر، وعُثر بحوزته على (3568) قرصًا من مادة الأمفيتامين والروش المخدر، و(1500) جرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية. كما اتضح أن المركبة التي كان يقودها مسروقة. Source sabq





كانت هذه تفاصيل خبر القبض على قائد مركبة أشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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