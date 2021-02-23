وزارة الموارد البشرية: عمل أبناء المواطنة بمهن السعوديين «مشروط»

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنَّ عمل أبناء وبنات المواطنة السعودية في المهن المقصورة على السعوديين، مسموح به حال توافر الشروط اللازمة لذلك.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إنَّه يتم السماح لأبناء وبنات المواطنة السعودية العمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط أن يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية كـ«ابن وابنة مواطنة».

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وَرَدَها من أحد المستفيدين قال فيه: أنا ابن مواطنة موظفة في القطاع الخاص، وتم إبعادي من العمل بحجة جنسيتي، فهل أُعامل على جنسيتي في العمل أو أعامل مثل السعودي.

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