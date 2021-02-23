توثيق المتجر الإلكتروني رسميا.. «معروف» توضح الآلية والمزايا

أوضحت منصّة معروف، التابعة لوزارة التجارة، آلية وطريقة توثيق المتاجر الإلكترونية بشكل رسمي.

ومنصة معروف هي مبادرة من وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال من أجل تطوير وتشغيل الخدمة، لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء كبائع أو مشترٍ عبر المنصات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة.

وأشارت مبادرة معروف، أنَّ الهدف الأساسي من المنصة هو زيادة فرص نجاح المتاجر الإلكترونية وتسهيل التواصل بين المشترين والمتاجر.

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أنَّ المتاجر الإلكترونية أصبحت في وقتنا الحالي المصدر والوجهة الأولى للمستهلك، والوسيلة الأمثل للمنشآت التجارية للوصول إلى العميل، كذلك للتوسع والنمو.

وبينّت "معروف"، آلية وطريقة توثيق المتاجر الإلكترونية بشكل مجاني ودون أي شروط للتسجيل وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة، ويمكن الانتقال إليه بشكل مباشر وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وعدّدت منصة معروف، مزايا تسجيل أصحاب المتاجر الإلكترونية في المبادرة وتتمثل هذه المميزات في التالي:

- الخدمة تزيد من موثوقية أعمالك وتجارتك الإلكترونية، لأنَّ موقع معروف يعتبر منصة تسويقية موثوقة من قبل المشترين.

- كتاجر ستحصل على أيقونة توثيق حساباتك في المنصات الإلكترونية الخاصة بك.

- كمشترٍ بإمكانك استعراض حسابات أصحاب المتاجر المسجلة في الخدمة، وتطلع على جميع منصاتهم وحساباتهم في الشبكات الاجتماعية المرتبطة وأيضاً على تقييمات وتعليقات عملائهم السابقين.

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