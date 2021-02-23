بـ«شرطين».. تمكين مستفيد الضمان لمدة عام بعد دخوله منظومة التأمينات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنَّها تمكن المستفيد من الضمان الاجتماعي لمدة عام بعد دخوله التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أختي زوجها مسجون وسجلت بالضمان يمشي لهم راتب من الضمان بما أن زوجها مسجون تقريباً ألفين هل إذا توظفت قطاع خاص ينقطع عنها الضمان؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «في حال كان المستفيد في الضمان الاجتماعي وتم دخول أسمه في التأمينات الاجتماعية يتم تمكينه لمدة سنة واحدة ومن ثم يتم إسقاطه على أن لا يتجاوز الحد المانع للدخل».

وأضاف: «ويشترط أن لا يكون المستفيد تحت صفة العاجز عن العمل أو كمن بلغ سن الشيخوخة.. في حال كانت الحيثية المسجل بها عجز مؤقت وتم التحاقك بسوق العمل يتم إسقاطك من الضمان بشكل آلي».

اقرأ أيضًا:

وزارة الموارد البشرية: عمل أبناء المواطنة بالمهن السعوديين «مشروط»

برنامج حماية الأجور.. «الموارد البشرية»: 4 عواقب لعدم تطبيق الضوابط