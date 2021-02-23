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أمير جازان ونائبه يطمئنان على صحة شيخ شمل قبائل آل خالد

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الرياض - محمد عبدالله - عقب دخوله المستشفى بسبب حادث مروري..

اطمأنَّ أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على صحة شيخ شمل قبائل آل خالد بمحافظة الداير بني مالك، فرحان الكبيشي المالكي، عقب دخوله المستشفى إثر تعرُّضه لحادث مروري.

ودعا أمير جازان أن يَمُنّ عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل، فيما عبر المالكي عن شكره لأمير منطقة جازان على اطمئنانه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

بدوره، اطمأنَّ نائب أمير منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على صحة شيخ شمل قبائل آل خالد بمحافظة الداير بني مالك فرحان الكبيشي المالكي، سائلا الله تعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

وعبّر شيخ شمل قبائل آل خالد، عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة جازان، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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