أمير جازان ونائبه يطمئنان على صحة شيخ شمل قبائل آل خالد

اطمأنَّ أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على صحة شيخ شمل قبائل آل خالد بمحافظة الداير بني مالك، فرحان الكبيشي المالكي، عقب دخوله المستشفى إثر تعرُّضه لحادث مروري.

ودعا أمير جازان أن يَمُنّ عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل، فيما عبر المالكي عن شكره لأمير منطقة جازان على اطمئنانه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

بدوره، اطمأنَّ نائب أمير منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على صحة شيخ شمل قبائل آل خالد بمحافظة الداير بني مالك فرحان الكبيشي المالكي، سائلا الله تعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

وعبّر شيخ شمل قبائل آل خالد، عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة جازان، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.