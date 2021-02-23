الخطوط السعودية: محركاتنا «طراز 777» تختلف عن طائرة «دنفر»

أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنها تستخدم محركات مختلفة لطائراتها من طراز بوينغ 777، عن تلك المستخدمة في الطائرة التي تعرضت لحادث في مدينة دنفر الأمريكية.

وقالت الخطوط السعودية للعربية: «نقوم بتحديث أسطول طائراتنا كل 5 سنوات، وهذا النهج يأتي وفق استراتيجية تضع سلامة وأمن ركاب وأطقم طائرات الخطوط السعودية في مقدمة الأولويات».

وبدأ مسؤولون في كشف غموض حادثة احتراق محرك الطائرة بوينج 777 وسقوط حطام كبير منها فوق دنفر بغرب الولايات المتحدة؛ حيث يعتقد المسؤولون أن "تآكل المعدن" هو السبب الرئيسي لحادث احتراق محرك الطائرة بوينج 777 خلال رحلتها من دنفر (كولورادو) إلى هونولولو (هاواي)، الأسبوع الماضي.

وترتب على الحادثة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وقف تشغيل عدد من هذه الطائرات في أنحاء العالم.

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