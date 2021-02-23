تطوير المباني التعليمية.. «آل الشيخ» يوضح 3 أهداف لخطة الوزارة

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنَّ الوزارة ستواصل العمل مع شركة تطوير للمباني لتحقيق أهدافها في تشييدِ المباني التعليميةِ النموذجية في جميع المناطق والمحافظات، وفقَ أعلى المواصفات والمقاييس، معتمدين على الخبرات السعوديةِ التي تقود الشركة نحوَ ما نتطلع إليه منْ تميّز وإبداع.

جاء ذلك خلال تدشين الوزير المبنى الجديد لشركة تطوير للمباني، حيث ثمّن بكلمة خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة جهود القيادة الرشيدة، في تطويرِ العمليةِ التعليمية ضمن مسيرةِ التطويرِ المباركة في بلادِنا، منوهًا بالشراكة بينَ وزارةِ التعليمِ وشركةِ تطوير للمباني، والتي تقوم بدور حيويّ في إحداثِ النقلة النوعية في ملف المباني المدرسية خلال الأعوامِ الأخيرة، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضح وزير التعليم أنَّ هذه الشراكة تأتي ضمنَ إستراتيجيةِ الوزارةِ لتطويرِ البيئةِ التعليمية، وتوفيرِ أفضل ما توصلت إليه تقنيات المباني، مبينًا أنَّ الهدف إتاحة أجواء تعليمية مثلى للطلبة والهيئة التدريسية، تُسهمُ في تعزيز علاقة الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية بالمدرسة، وتعزّز مخرجاتِها التعليمية.

وأضاف أن وزارة التعليم تعوّل على شركة تطوير للمباني في تحمُّل مسؤولياتـِها في إنشاءِ المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإداريّة التابعة للوزارة بجودة عالية، ومدّة زمنية مناسبة، موضحًا أن تدشينَ المقرّ الجديد فرصة لشحذ همة القائمين على الشركة في بذل المزيد من الجهود؛ لاستكمال المشاريع المسندة إليها.

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