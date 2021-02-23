الحصيني: أمطار وثلوج وموجة «برد» خلال الـ24 ساعة القادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة المناطق المتأثرة بهطول أمطار متوقعة، مساء اليوم، وغدًا الأربعاء.

وقال الحصيني – عبر تويتر - متوقع خلال الـ «24» ساعة القادمة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى نهار الغد الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الشمالية والجوف وتبوك والقصيم والشرقية خاصة شمالها ومكة خاصة شرقها والباحة وعسير وجازان وشرقاً ومنطقة الرياض، وتبوك

وتابع، توجد فرصة مطر ثلجي أو ثلوج بمعدل 20%، بين المثلث عرعر وحزم الجلاميد وطبرجل فجر الأربعاء 1442/7/12هـ، متوقعًا موجة برد متوسطة القوة، كما يبدأ تسرب هواء بارد على المناطق الشمالية من غد الأربعاء 1442/7/12هـ ومتوقع يزحف على باقي المناطق تدريجيًا.

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