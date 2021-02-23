25 مخالفة يقع فيها مأذونو الأنكحة

حدد الأكاديمي القانوني الدكتور علي الهجري 25 مخالفة شرعية ونظامية يقع فيها مأذونو الأنكحة، موزعة على 5 مسارات منها المخالفات المتعلقة بالمأذون وترخيصه، أبرزها قيام المأذون بإجراء عقد النكاح لنفسه أو لمن تحت ولايته، وأخذ مبالغ مالية من الناس مقابل إجراء العقد. مخالفات المأذون وترخيصه 01 قيام المأذون بإجراء عقد النكاح لنفسه أو لمن تحت ولايته 02 إجراء عقد النكاح بعد إيقافه عن العمل 03 إجراء عقد النكاح بعد انتهاء مدة الرخصة 04 أخذ مبالغ مالية من الناس مقابل إجراء العقد 05 وضع لوحات متعددة لغرض الدعاية للعمل 06 الزيادة على المواصفات المطلوبة في اللوحة الإرشادية أطراف العقد 01 إجراء عقد النكاح على الغير دون موافقة 02 عقد نكاح طرفيه أو أحدهما لا يحمل الجنسية السعودية 03 تزویج مجهولات الأبوين دون الرجوع للموارد البشرية الفحص الطبي العقد دون وجود شهادة الفحص الطبي مضي ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي عدم تدوین رقم تاریخ شهادة الفحص الطبي الاعتماد على شهادات الفحص الطبي الصادرة من المؤسسات الصحية الخاصة وثيقة العقد والأوراق الثبوتية 1 - للمرأة المطلقة دون إحضار صك الطلاق 2 -إصدار وثائق لأشخاص تم زواجهم قديما 3 -استخراج وثيقة بدل مفقود لعقد النكاح دون توجيه من المحكمة 4 -عدم وضع عبارة بدل فاقد على صورة العقد المستخرجة 5 -الاعتماد على جواز السفر السعودي في إثبات الجنسية 6 -عدم تدوين الاسم الكامل للزوجة ورقم سجلها المدني العقد وإجراءاته 1 -توثيق عقد النكاح على الأوراق غير الرسمية 2 -عدم تدوين مقدار الصداق ومقبوضه والمؤجل منه 3 -عدم تدوين شروط الزوجين والتأكد من رضاهما 4 -عدم تدوین تاریخ واقعة الزواج 5 -عدم استكمال كافة المعلومات 6 -عدم توقیع الزوج تحت عبارة «جرى لفت نظر الزوج».



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