التطوع يوفر 200 ألف ريال

وكشف المؤشرات، أن خارطة الحملة، غطت 94 موقعًا في المحافظة، شملت كل من: حاضرة الأحساء، وشاطئ سلوى، وشاطئ العقير، بطول مسافة 145 كيلومترًا، شملت المجمعات التجارية، والأسواق الشعبية، والحدائق، والدوائر الحكومية، والمساجد، ومثل المتطوعين والمتطوعات، الجهات التالية: وزارة الصحة، وزارة التعليم، جامعة الملك فيصل، أرامكو السعودية، الشركة السعودية للكهرباء.
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