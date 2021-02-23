التطوع يوفر 200 ألف ريال

كشفت الأرقام الإحصائية في مؤشرات الحملة التطوعية: «لسلامتنا نلتزم» في إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية «التطوع البلدي» في أمانة الأحساء، القيمة الاقتصادية التي تم توفيرها للأمانة والتي بلغت 200 ألف ريال خلال الـ 3 أشهر الأخيرة، وبإجمالي ساعات تطوعية 13 ألفًا و542 ساعة، وإجمالي متطوعين ومتطوعات 2553 بينهم أطباء وممرضين ومتخصصين بالإجراءات الوقائية، بـ 115 فرصة تطوعية تم طرحها من خلال منصة العمل التطوعي.

وكشف المؤشرات، أن خارطة الحملة، غطت 94 موقعًا في المحافظة، شملت كل من: حاضرة الأحساء، وشاطئ سلوى، وشاطئ العقير، بطول مسافة 145 كيلومترًا، شملت المجمعات التجارية، والأسواق الشعبية، والحدائق، والدوائر الحكومية، والمساجد، ومثل المتطوعين والمتطوعات، الجهات التالية: وزارة الصحة، وزارة التعليم، جامعة الملك فيصل، أرامكو السعودية، الشركة السعودية للكهرباء.